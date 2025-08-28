علاء إبراهيم: أداء زيزو مع الأهلي غير مرضي.. ومستواه مع الزمالك أفضل

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي في الدوري الممتاز .



وقال علاء إبراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: أداء زيزو غير مرضي للأهلاوية، ومستواه كان في الزمالك اعلى من الأهلي

وأضاف: زيزو كان شايل فريق الزمالك بالكامل عندما كان لاعبا في الزمالك، ولكن أداءه مع الأهلي حتى هذه اللحظة عليه علامات استفهام

وتابع: ملامح ريبيرو الفنية ستظهر امام بيراميدز في المباراة المقبلة من الدوري الممتاز واتوقع فوز الأهلي على بيراميدز

وواصل: بيكهام اعلى مدافع في النادي الأهلي حاليا ، ومازال مبكرا الحكم على مستوى ياسين مرعي، ومحمد علي بن رمضان لاعب من طراز عالمي