رضا عبد العال لـ صدى البلد: ألفينا مهاري وحريف وزيزو نجم ركلات جزاء

كشف رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن رأيه في خوان الفينا لاعب الزمالك الجديد ومقارنته بنجم الأهلي أحمد سيد زيزو.

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، :" خوان ألفينا لاعب مهاري ممتع ويتميز بالمهارة بخلاف زيزو الذي يعتمد بشكل كلي علي العرضيات وركلات الجزاء.

وتابع عبد العال،:" زيزو ركلات جزاء وعرضيات وألفينا أحرف منه بكثير والجميع شاهد أدائه خلال بداية الدوري.

وأضاف رضا عبد العال،:" زيزو اتنجم آخر موسمين لعدم وجود لاعبين في الزمالك ولا يمتلك مهارات الفينا أو شيكابالا.

وأشار نجم الزمالك السابق، إلى أن الفينا سيقدم أداء أفضل من ذلك بعد فترة التوقف الدولي وبعدما ينسجم بشكل أفضل في الزمالك.