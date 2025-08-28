قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
رياضة

برشلونة يغيب عن قرعة دوري أبطال أوروبا لظروف استثنائية

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

 

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن غياب ممثلي نادي برشلونة عن حضور قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي تُجرى اليوم في مدينة موناكو الفرنسية.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، كان من المقرر أن يتواجد ديكو المدير الرياضي، وبويان كريكتش، لتمثيل النادي في مراسم القرعة، غير أن سوء الأحوال الجوية إلى جانب انشغال إدارة النادي بملفات سوق الانتقالات حال دون سفرهما.

أسباب غياب بعثة برشلونة عن القرعة

إدارة برشلونة فضّلت بقاء ديكو وبويان في مقر النادي بمدينة خوان جامبر الرياضية، لمتابعة عدة ملفات عاجلة، أبرزها إنهاء إجراءات فسخ عقد أوريول روميو، بالإضافة إلى حسم انتقال يان فيرجيلي إلى ريال مايوركا، إلى جانب متابعة مستقبل فيرمين لوبيز، ورحيل الظهير الأيمن هيكتور فورت.

وكان من المنتظر أن يسافر الثنائي إلى مونت كارلو مساء اليوم، لكن الرحلة أُلغيت رسميًا بسبب سوء الأحوال الجوية، ليتقرر أن يمثل النادي في القرعة كل من رافا يوستي نائب الرئيس، وجابرييل مارتينيز مدير الاتصالات.

بداية قوية للبلوجرانا هذا الموسم

يذكر أن برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني بشكل مثالي، بعد تحقيق انتصارين متتاليين خارج أرضه أمام ريال مايوركا وليفانتي، ليحصد 6 نقاط كاملة قبل انطلاق المنافسة الأوروبية.

برشلونة قرعة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

