برشلونة يغيب عن قرعة دوري أبطال أوروبا لظروف استثنائية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن غياب ممثلي نادي برشلونة عن حضور قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والتي تُجرى اليوم في مدينة موناكو الفرنسية.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، كان من المقرر أن يتواجد ديكو المدير الرياضي، وبويان كريكتش، لتمثيل النادي في مراسم القرعة، غير أن سوء الأحوال الجوية إلى جانب انشغال إدارة النادي بملفات سوق الانتقالات حال دون سفرهما.

أسباب غياب بعثة برشلونة عن القرعة

إدارة برشلونة فضّلت بقاء ديكو وبويان في مقر النادي بمدينة خوان جامبر الرياضية، لمتابعة عدة ملفات عاجلة، أبرزها إنهاء إجراءات فسخ عقد أوريول روميو، بالإضافة إلى حسم انتقال يان فيرجيلي إلى ريال مايوركا، إلى جانب متابعة مستقبل فيرمين لوبيز، ورحيل الظهير الأيمن هيكتور فورت.

وكان من المنتظر أن يسافر الثنائي إلى مونت كارلو مساء اليوم، لكن الرحلة أُلغيت رسميًا بسبب سوء الأحوال الجوية، ليتقرر أن يمثل النادي في القرعة كل من رافا يوستي نائب الرئيس، وجابرييل مارتينيز مدير الاتصالات.

بداية قوية للبلوجرانا هذا الموسم

يذكر أن برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني بشكل مثالي، بعد تحقيق انتصارين متتاليين خارج أرضه أمام ريال مايوركا وليفانتي، ليحصد 6 نقاط كاملة قبل انطلاق المنافسة الأوروبية.