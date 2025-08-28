قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشافي سيمونز يقترب من البريميرليج .. وصراع لندني يشتعل قبل غلق الميركاتو

الهولندي الشاب تشافي سيمونز
الهولندي الشاب تشافي سيمونز
إسلام مقلد

تتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم الهولندي الشاب تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج الألماني، بعدما غاب عن تدريبات الفريق، اليوم الخميس، من أجل الدخول في مفاوضات متقدمة بشأن خطوته المقبلة.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن سيمونز يتواجد حاليًا في لندن، حيث يبدو قريبًا للغاية من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل وجود أكثر من نادٍ في سباق ضمه.

عرض توتنهام ورغبة لايبزيج

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي توتنهام هوتسبير تقدم بعرض رسمي للاعب الهولندي، بلغ نحو 70 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات، وهو مبلغ يقترب كثيرًا من مطالب لايبزيج المادية للتخلي عن نجمه الشاب.

تشيلسي يراقب الموقف

وفي المقابل، أفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي تشيلسي ما زال في الصورة رغم الأنباء التي أكدت انسحابه من المفاوضات.

ورغم ذلك، لم يقدم "البلوز" أي عرض رسمي حتى اللحظة، لكن بيع لاعبه كريستوفر نكونكو إلى ميلان الإيطالي قد يعيد ترتيب أولويات النادي اللندني ويدفعه للتحرك بجدية لمنافسة توتنهام.

صراع لندني قبل غلق السوق

ومع بقاء أيام قليلة فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، تشتعل المنافسة داخل العاصمة البريطانية لندن بين السبيرز والبلوز على ضم سيمونز، الذي يُنظر إليه كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، وقادر على إضافة قوة هجومية لأي فريق ينضم إليه.

تشافي سيمونز، البالغ من العمر 21 عامًا، سبق أن لعب في صفوف برشلونة وباريس سان جيرمان قبل أن يلمع مع أيندهوفن ومن ثم لايبزيج، ما يجعله هدفًا استراتيجيًا لأندية الدوري الإنجليزي الباحثة عن الإبداع والسرعة في خط الوسط الهجومي.

