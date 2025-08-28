شوبير يكشف كواليس تجديد عقد كريم فؤاد مع الأهلي

كشف الإعلامي وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع لاعبه كريم فؤاد لتجديد عقده خلال الفترة الماضية.



وقال شوبير عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “المسؤولين في الأهلي سألوا كريم فؤاد عايز كام للتجديد، قال معرفش.. وسأل زملائه يطلب كام؟ وكان الرد: أنت مقدر نفسك بكام؟ قالهم معرفش، فأبلغوه بالأرقام الطبيعية، لكن النادي قدر اللاعب وأنهى تجديد عقده.”



وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي حرصت على إنهاء ملف التجديد سريعًا تقديرًا للاعب، ولمنحه المزيد من الاستقرار والتركيز مع الفريق.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز مساء السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.