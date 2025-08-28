الركراكي يوضح أسباب استبعاد زياش ويكشف عن رهانه على الشباب قبل مواجهتي النيجر وزامبيا

أكد وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، أن استبعاد حكيم زياش من قائمة "أسود الأطلس" لمواجهتي النيجر وزامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يعود إلى ظروف اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن عودته مرهونة بحسم مستقبله مع فريق جديد.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة من التصفيات بجانب منتخبات زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر وإريتريا، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من خمس انتصارات، مسجلًا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط استقبلته شباكه.

وشهدت القائمة الجديدة حضور الثنائي محمد الشيبي لاعب بيراميدز وأشرف داري مدافع الأهلي، بينما غاب زياش الذي شدد الركراكي على أهميته للفريق في حال عودته إلى كامل جاهزيته، قائلاً:"أتمنى أن يوفق زياش في اختيار النادي المناسب ليستعيد مكانته الطبيعية، وعودته ستكون مرحبًا بها دائمًا لأن المنتخب بحاجة لمثل هذه النوعية من اللاعبين".

كما أعرب المدرب عن ثقته في قدرات المهاجم الشاب حمزة إغمان، المرشح للانتقال إلى ليل الفرنسي، معتبرًا أنه يملك مواصفات مختلفة عن بقية مهاجمي المنتخب وقادر على تقديم إضافة هجومية مميزة.

وأضاف الركراكي أنه مقتنع بالخيارات المتاحة في القائمة الحالية، مؤكدًا عدم قلقه من الغيابات أو الإصابات التي قد تطرأ على بعض العناصر.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل، على أن يخوض المواجهة التالية أمام زامبيا يوم 8 من الشهر ذاته، في استكمال مشوار التصفيات نحو مونديال 2026.