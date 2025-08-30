قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
أخبار العالم

الصادرات المصرية من التمور تحقق رقمًا قياسيًا في إندونيسيا

القسم الخارجي

سجلت الصادرات المصرية من التمور إلى السوق الإندونيسية رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال العام التسويقي 2024/2025، حيث بلغت الكميات المصدرة 25.5 ألف طن، بقيمة 23.8 مليون دولار، وفقًا لتقرير نشره موقع “إيست فروت”.

وأظهرت البيانات أن هذه القفزة تمثل زيادة بنسبة 56% مقارنة بالعام التسويقي 2023/2024، وارتفاعًا بنسبة 25% عن مستويات 2022/2023، كما تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في 2021/2022 بنحو 500 طن، رغم أن القيمة الإجمالية لم تصل إلى أعلى مستوى تاريخي الذي بلغ 30.7 مليون دولار.

السوق الإندونيسية في الصدارة

وتعد إندونيسيا ثاني أكبر وجهة للتمور المصرية بعد المغرب، حيث تستحوذ على نحو 30% من إجمالي صادرات مصر من التمور.

وكانت مصر دخلت السوق الإندونيسية لأول مرة في 2006/2007 بكميات محدودة بلغت 835 طنًا فقط، ثم ارتفعت إلى 4 آلاف طن في 2007/2008، لتستمر في النمو حتى بلغت 25 ألف طن في 2021/2022.

لكن الصادرات تراجعت خلال العامين التاليين بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين، لتنخفض الكميات إلى 16.3 ألف طن في 2023/2024. 

ومع تحسن الظروف اللوجستية خلال 2024/2025، استعادت مصر مكانتها بقوة، متجاوزة جميع الأرقام السابقة.

مصر المورد الأول لإندونيسيا

رسخت مصر موقعها كأكبر مورد للتمور إلى إندونيسيا، بحصة بلغت 44% من إجمالي الواردات خلال العام التسويقي الأخير. 

وسجلت الشحنات المصرية ذروتها في شهري يناير وفبراير، حيث مثلت 61% و55% من إجمالي الواردات على التوالي.

وجاءت السعودية والإمارات في المرتبة الثانية والثالثة بإجمالي 35.5% من الواردات، بينما وزعت النسبة المتبقية بين تونس والجزائر وإيران وليبيا. 

وأوضح التقرير أن انخفاض واردات إندونيسيا في 2022/2023 و2023/2024 كان بالأساس نتيجة تراجع الصادرات المصرية، وهو ما يعكس اعتماد السوق الإندونيسية الكبير على التمور المصرية.

وإلى جانب السوق الإندونيسية، تعمل مصر على توسيع صادراتها إلى أسواق أخرى، من بينها تركيا، التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الواردات من التمور المصرية خلال السنوات الأخيرة.

التمور تصدير الصدارات المصرية إندونيسيا

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس كروكيت محشية بالهالبينو والجبن في المنزل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

