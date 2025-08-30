قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

6 أشهر سجن لمصري–أمريكي بتهمة تهريب 600 قطعة أثرية فرعونية

الأثار المصرية
الأثار المصرية
القسم الخارجي

قضت محكمة فيدرالية في نيويورك بسجن لمواطن أمريكي من أصل مصري (52 عامًا) لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بتهريب مئات القطع الأثرية المصرية القديمة التي تعود إلى عصور ما قبل الميلاد، في واحدة من أبرز قضايا تهريب الآثار التي شغلت الرأي العام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الإكسبريس البريطانية، فقد حاول المدان تهريب ما يقارب 600 قطعة أثرية عبر مطار "جون إف كينيدي" الدولي في فبراير 2020، حيث عُثر عليها مخبأة داخل ثلاث حقائب سفر ملفوفة بأكياس بلاستيكية ومواد عازلة. وأكد الادعاء الأمريكي أن بعض القطع كانت لا تزال تحمل آثار التربة، ما يدل على حداثة استخراجها من باطن الأرض.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تواصل مع عصابات نهب مقابر في مصر، حيث كانوا يرسلون له مقاطع مصورة للقطع الأثرية ليختار منها ما يريد، في عملية وصفت من قبل الادعاء بأنها أشبه بـ"التسوق في متجر".

القاضي الفيدرالي راشيل كوفنر أوضح عند النطق بالحكم أن "الجريمة كانت منظمة وممنهجة"، مؤكدة أن الأدلة أظهرت كيف كان المدان يحدد بعلامة "X" على الصور القطع التي يريدها، ثم يزور أوراق الملكية والأصل باستخدام برامج حاسوبية لتبدو قديمة ومصدقة.

وخلال الجلسة، اعترف المدان بمسؤوليته الكاملة عن الجريمة وطلب الصفح من أسرته، مشيرًا إلى أن والدته توفيت متأثرة بالصدمة بعد علمها بالقضية. كما أظهرت ملفات المحكمة أنه سبق وأن هرب قطعًا أثرية أخرى في أعوام 2019 و2011–2019، وباع ما يقارب 500 قطعة لبيوت مزادات عالمية مقابل أرباح تجاوزت 600 ألف دولار.

ورغم خطورة القضية، لم تفرض المحكمة أي غرامة مالية على المتهم، بسبب الظروف المادية التي يمر بها بعد أن جمدت الحكومة المصرية أصوله البنكية.

وتعد هذه القضية أحدث حلقة في ملف تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، والذي يثير قلقًا واسعًا لدى السلطات المصرية التي تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع الجهات الدولية لاستعادة القطع المنهوبة وحماية التراث الفرعوني.

تهريب أثار نيويورك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

ترشيحاتنا

إمام عاشور

محسن صالح: مساواة إمام عاشور وزيزو قضية رأي عام.. والأفضل عدم التجديد له

حسين لبيب

صلاحياته مع ميدو.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما على حسين لبيب

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل بشأن أهداف الدوري المصري.. شاهد

بالصور

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

الشلل النصفي
الشلل النصفي
الشلل النصفي

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد