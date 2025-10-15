اتحاد السلة يزور مكتب NBA Egypt لتعزيز سبل التعاون المشترك

قام وفد من الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، اليوم بزيارة إلى مكتب NBA Egypt، الذي يرأسه الكابتن محمد عبدالمطلب، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وضم الوفد كل من عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى فوزي، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب أنس أسامة، لاعب الاتحاد السكندري، وعمر هشام، لاعب الزمالك.

وكان في استقبال الوفد المهندس محمد عبدالمطلب، رئيس مكتب NBA Egypt. وقد رحب بهذه الزيارة، مشيدًا بالتعاون المستمر مع الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير اللعبة في مصر من خلال استضافة الأحداث والمعسكرات الدولية بالتعاون مع "فيبا" والرابطة الوطنية الأمريكية NBA.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التعاون، بما بخدم تطوير كرة السلة المصرية، واكتشاف المواهب الشابة، كما ناقش الجانبان المشاريع المستقبلية التي تهدف تطوير اللعبة ورفع كفاءة اللاعبين.