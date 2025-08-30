لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي

أكدت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية أن مصر حجزت مكانها ضمن قائمة أكبر خمسة مستوردين للغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 2025، إلى جانب أربع دول أوروبية هي هولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

ووفقًا للتقرير الشهري حول واردات وصادرات الغاز الطبيعي، فقد صدرت الولايات المتحدة نحو 406 مليار قدم مكعب من الغاز المسال إلى 34 دولة حول العالم، كان نصيب أوروبا منها 62%، بينما استحوذت مصر وحدها على نحو 25.6 مليار قدم مكعب، بما يعادل 6.3% من إجمالي الصادرات الأمريكية.

أوروبا تتصدر.. ومصر تحافظ على موقع استراتيجي

جاءت هولندا في صدارة المستوردين بـ62.1 مليار قدم مكعب (15.3%)، تلتها ألمانيا بـ45.7 مليار قدم مكعب (11.3%)، ثم إيطاليا بـ42.3 مليار قدم مكعب (10.4%)، وفرنسا بـ27.3 مليار قدم مكعب (6.7%)، فيما احتلت مصر المركز الخامس.

وبذلك تمثل هذه الدول الخمس وحدها نصف صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر.

يعكس هذا التوجه اعتماد أوروبا بشكل متزايد على الغاز الأمريكي كبديل عن الإمدادات الروسية، في حين تمثل واردات مصر من الغاز الأمريكي جزءًا من استراتيجيتها لضمان تنويع مصادر الطاقة ودعم احتياجات السوق المحلي المتزايدة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف.

وتشير تقارير تحليلية إلى أن استمرار طفرة مشروعات الغاز في الولايات المتحدة، إلى جانب إصلاحات تنظيمية لتسهيل الموافقات الفيدرالية، سيدفع بمزيد من النمو في صادرات الغاز المسال، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد الشركاء الرئيسيين في هذا القطاع الحيوي.