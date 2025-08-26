طرد السفير الإيراني من أستراليا.. و إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد السفير الإيراني على خلفية تورط طهران في هجومين معاديين للسامية داخل أستراليا، بحسب "العربية".

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحافي إن العمل في السفارة الأسترالية بطهران قد تم تعليقه، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين أصبحوا الآن في أمان داخل دولة ثالثة.

وأضاف، الحكومة الإيرانية "وجّهت بشكل مباشر بشن ما لا يقل عن هجومين معاديين للسامية في أستراليا"، مؤكدًا أن هذا التصرف غير مقبول ويقوّض القيم الديمقراطية لبلاده.



كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة تصعّد المواجهة الدبلوماسية بين كانبيرا وطهران. وأشار ألبانيزي إلى أن أجهزة الاستخبارات الأسترالية ربطت إيران بهجومين استهدفا مطعما في سيدني ومسجدا في ملبورن.