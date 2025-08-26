قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرد السفير الإيراني من أستراليا.. و إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية
عبدالظاهر السقا : الفوز على بيراميدز نقطة فارقة لمودرن سبورت في الدوري
خالد جاد الله: طريقة لعب بن شرقي مع الأهلي تشبه اللاعبين المعتزلين
القبض على رجل بعد إحراقه للعلم الأمريكي أمام البيت الأبيض
خطوة بخطوة .. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 عبر هذا الرابط
انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.. شعبة السيارات تكشف مفاجآت سارة للمواطنين
ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025
شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية
الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل
أخبار العالم

طرد السفير الإيراني من أستراليا.. و إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد السفير الإيراني على خلفية تورط طهران في هجومين معاديين للسامية داخل أستراليا، بحسب "العربية".

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحافي إن  العمل في السفارة الأسترالية بطهران قد تم تعليقه، وأن جميع الدبلوماسيين الأستراليين أصبحوا الآن في أمان داخل دولة ثالثة.

وأضاف،  الحكومة الإيرانية "وجّهت بشكل مباشر بشن ما لا يقل عن هجومين معاديين للسامية في أستراليا"، مؤكدًا أن هذا التصرف غير مقبول ويقوّض القيم الديمقراطية لبلاده.


كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة تصعّد المواجهة الدبلوماسية بين كانبيرا وطهران. وأشار ألبانيزي إلى أن أجهزة الاستخبارات الأسترالية ربطت إيران بهجومين استهدفا مطعما في سيدني ومسجدا في ملبورن.

رئيس الوزراء الأسترالي السفير الإيراني السفارة الأسترالية الحكومة الإيرانية

