شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية
الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل
وداعاً للمحتالين.. جوجل تضيف خاصية جديدة تتيح التحقق من هوية المتصل
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل
أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي.. داوم على قراءتها
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
أخبار العالم

الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة

هاجر رزق

دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة.

وقال جيبريسوس، في منشور على "إكس"، "بينما يتضور سكان غزة جوعا، يزداد تقييد وصولهم المحدود أصلا إلى الرعاية الصحية بسبب الهجمات المتكررة لا يسعنا إلا أن نؤكد: أوقفوا الهجمات على الرعاية الصحية. أوقفوا إطلاق النار الآن".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت في وقت سابق من اليوم مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.

الصحة العالمية الهجمات مراكز الرعاية الصحية غزة إطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

محمد ثروت: تعلمت من سمير غانم الارتجال ووضع البصمة في كل مشهد

اخبار التوك شو

أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية.. رابطة تجار السيارات: انخفاضات حتى 25% وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس | أخبار التوك شو

بحبه منذ الصغر.. محمد ثروت: والدي جابلي تذكرة مسرحية لسمير غانم هدية لعيد ميلادي

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

