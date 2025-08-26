القبض على رجل بعد إحراقه للعلم الأمريكي أمام البيت الأبيض

أفادت شبكة CNN أنه تم القاء القبض، أمس الاثنين، على رجل، عرّف عن نفسه بأنه محارب قديم قضى 20 عامًا في القتال، بعد إحراقه العلم الأمريكي أمام البيت الأبيض، وذلك بعد ساعات قليلة من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يدعو إلى فرض عقوبات صارمة على تدنيس العلم.

وصوّرت شبكة CNN لحظة استخدام الرجل قداحة لإحراق العلم الذي وضعه على الأرض في حديقة لافاييت، وبينما بدأ حشد صغير بالتجمع، قال الرجل الذي عرّف عن نفسه باسم جاي كاري إنه فعل ذلك احتجاجًا على ترامب.

ووقعت الحادثة في نفس اليوم الذي وقّع فيه ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض عقوبات أشد على حرق العلم، ويُعرّض من يحرقه بالسجن لمدة عام "في حال وجود أدلة على نشاط إجرامي".