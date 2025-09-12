قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟
روسيا تدين الهجوم على قطر وتصفه بانتهاك للسيادة ومجلس الأمن يدعو لخفض التصعيد
عراقجي: المواد النووية المخصّبة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة
بحضور الأنبا ميخائيل.. تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي
آخر تحديث لعيار 24 اليوم الجمعة 12-9-2025
لكل المصريين.. المالية تصدر موازنة المواطن للعام الـ 12 على التوالي
يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك..وهذه نصيحتي لـ فيريرا
عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري
ترامب: ٱمل في إفراج وشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس
أخبار العالم

روسيا تدين الهجوم على قطر وتصفه بانتهاك للسيادة ومجلس الأمن يدعو لخفض التصعيد

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
القسم الخارجي

ندد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، واصفاً إياه بأنه "انتهاك سافر لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي". 

وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الخميس، إن بلاده "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطر"، مضيفاً أن موسكو "تقدّر الدور المحوري الذي تقوم به الدوحة في جهود الوساطة الرامية إلى وقف نزيف الدم في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "المفاوضات لا يمكن أن تجري بينما يوجَّه السلاح نحو الوسيط"، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تقوّض فرص الوصول إلى أي تسوية سياسية وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بياناً مشتركاً نادراً أدان فيه الهجوم على قطر، لكنه لم يشر صراحة إلى إسرائيل، رغم موافقة جميع الدول الأعضاء الـ15، بما فيها الولايات المتحدة، حليفة تل أبيب. 

وأكد البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، على "أهمية خفض التصعيد والتضامن مع قطر، ودعم سيادتها وسلامة أراضيها"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة يمثلان أولوية قصوى".

استهدف الهجوم الإسرائيلي اجتماعاً لقيادات من حركة حماس في الدوحة، وأدى إلى مقتل ستة أشخاص، بينهم نجل القيادي خليل الحية، وأربعة من مرافقي الوفد، إضافة إلى عنصر من الأمن الداخلي القطري. غير أن تقييمات إسرائيلية نقلتها القناة 12 أكدت أن أبرز القيادات، ومن بينهم خليل الحية وخالد مشعل، نجوا من العملية.

وأعربت قطر عن "امتنانها العميق" لمواقف الدول والمنظمات التي سارعت إلى إدانة الهجوم، مؤكدة أن الاعتداء "لن يثنيها عن مواصلة جهودها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية والتوسط لوقف الحرب".

ويرى محللون أن الموقف الروسي في مجلس الأمن يعكس اتجاهاً دولياً متزايداً لاعتبار استهداف الوسطاء تهديداً مباشراً للنظام الدولي القائم على احترام السيادة. 

كما أن التباين بين موقف المجلس وغياب تسمية إسرائيل صراحة يسلّط الضوء على التوازنات المعقدة داخل الهيئة الأممية، في وقت يشتد فيه الضغط على تل أبيب بسبب تصاعد خسائر المدنيين في غزة.

