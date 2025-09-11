إيران تتوعد: لن نترك قطر وحيدة أمام اعتداءات إسرائيل

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، وقوف بلاده الكامل إلى جانب قطر في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة، واصفًا إياه بالعمل الإرهابي والإجرامي المدان بشدة من قبل القيادة السياسية والعسكرية الإيرانية.

وخلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، شدد موسوي على أن إيران لن تتردد في تقديم الدعم للشعب القطري، قائلاً: "العلاقات بين بلدينا قائمة على الأخوة، ولن نترك قطر وحيدة أمام أعدائها، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني الذي يشكل السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة."

كما أعرب عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية لتعزيز التعاون العسكري والتنسيق مع الدوحة على مختلف المستويات، مؤكداً: "ليعلم الشعب والحكومة والقوات المسلحة القطرية أننا سنبقى إلى جانبهم حتى النهاية."

من جانبه، وصف الوزير القطري الهجوم الإسرائيلي بأنه "طعنة غادرة" ضد بلاده، مشيرًا إلى أنه جاء في وقت كانت تُعقد فيه جلسات لبحث سبل تحقيق السلام بمشاركة جميع الأطراف. وأضاف أن ما ارتكبه الكيان الإسرائيلي يمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، وتجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء.

وأشاد آل ثاني بموقف إيران الرسمي والشعبي الداعم لقطر، خاصة اتصال الرئيس الإيراني بأمير قطر للتعبير عن التضامن. كما أعرب عن تطلعه إلى عقد لقاءات مشتركة قريبًا لمناقشة آليات فاعلة للتصدي لمثل هذه الاعتداءات، مؤكدًا أن مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي المقبل سيشكل منصة مهمة لإظهار الموقف الموحد ضد الانتهاكات الإسرائيلية.