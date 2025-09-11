البنك المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة ثابتة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أ ش أ

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة، يوم /الخميس/، مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي في أعقاب أجندة التعريفة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان آخر خفض للبنك المركزي لأسعار الفائدة في يونيو، مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة أكثر من أعلى مستوى قياسي في العام الماضي عند 4%.
ويقف التضخم حاليا عند حوالي 2% على المدى المتوسط، والتقييم الذي يجريه مجلس الإدارة لتوقعات التضخم لم يتغير على نطاق واسع.
وذكر البنك المركزي أنه سيتبع نهجا قائما على كل اجتماع على حدة يعتمد على البيانات ولا يلتزم مسبقا بمسار محدد لأسعار الفائدة.
ولم يقدم البنك المركزي الأوروبي سوى القليل من المؤشرات على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، على الرغم من التضخم في منطقة اليورو الذي يحوم حول هدف البنك المركزي البالغ 2% في الأشهر الأخيرة، وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
ووافق الشركاء عبر الأطلسي على تعريفات شاملة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في يوليو، مع ظهور مزيد من التفاصيل حول الإطار الشهر الماضي. وتناولت بعض الأسئلة للقطاعات الأوروبية الرئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية.

البنك المركزي الفائدة البنك المركزي الأوروبي

