وزارة الحرب عنوان المرحلة.. رسالة نارية من ترامب في ذكرى 11 سبتمبر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في مقر البنتاجون اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001، أن أي اعتداء على الولايات المتحدة في ظل رئاسته سيُواجَه برد صارم لا هوادة فيه.

وأعلن ترامب أن تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب" يعكس التوجه الجديد، قائلاً: "إذا هاجمتم الولايات المتحدة، فسنطاردكم ونقضي عليكم بلا رحمة، وسننتصر بلا شك."

وظهر ترامب علنًا للمرة الأولى منذ إعلانه وفاة حليفه المقرب، تشارلي كيرك، الناشط المحافظ والمعلق البارز في حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، الذي قُتل أمس في حادث إطلاق نار بولاية يوتا.

وقد بدا ترامب بملامح جامدة وهو ممسك بيد زوجته ميلانيا عند وصولهما إلى مقر المراسم.

وكان ترامب قد نعى كيرك عبر منصته "تروث سوشيال"، وكتب: “كان تشارلي وطنياً مخلصاً كرس حياته للنقاش الحر ولخدمة الولايات المتحدة التي أحبها كثيراً. لقد دافع عن الحرية والديمقراطية والعدالة والشعب الأمريكي.”

وتشهد الولايات المتحدة اليوم مراسم إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر، بمشاركة عائلات نحو 3000 ضحية، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة في نيويورك.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن المناسبة تحل هذا العام وسط أجواء من التوترات السياسية المتزايدة، فيما أضافت أن ذكرى الهجمات، التي طالما اعتُبرت رمزاً للوحدة الوطنية، تأتي هذه المرة بعد أقل من يوم على مقتل الناشط تشارلي كيرك.