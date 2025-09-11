قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هولندا تستدعي السفير الروسي على خلفية انتهاك المجال الجوي البولندي

ناصر السيد

صرّح وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الخميس عن الحكومة الهولندية استدعت السفير الروسي في أمستردام على خلفية انتهاك طائرات روسية مسيرة للمجال الجوي البولندي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكد وزير الخارجية الهولندي بهذه التصريحات تقريرًا سابقًا نشرته وكالة الأنباء الهولندية ANP.

وقال فان ويل عبر حسابه بمنصة "إكس" : "إن انتهاك روسيا المتهور للمجال الجوي البولندي يهدد أمننا الأوروبي. ولهذا السبب استدعيتُ السفير الروسي اليوم".

وأضاف وزير الخارجية الهولندي أن بلاده تدين تصرفات روسيا، مشيرا إلى أن "بهذه التصرفات، تُخاطر روسيا بمزيد من التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت بولندا نشر نحو 40 ألف جندي على حدودها مع بيلاروسيا وروسيا، في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وذلك عقب حادث اختراق جوي واسع النطاق يوم أمس الأربعاء حين أسقطت مقاتلات بولندية وهولندية طائرات مسيّرة روسية.

وتأتي هذه التعبئة قبل بدء مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس تُعرف باسم "زاباد 2025"، من المقرر انطلاقها يوم الجمعة وتشمل عشرات الآلاف من الجنود، بعضها على مقربة مباشرة من الحدود البولندية.

