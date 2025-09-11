تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

قالت مصادر دبلوماسية في دول الخليج إن قطر تضغط على الإمارات لاتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية ضد إسرائيل.

وأوضحت المصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الإجراءات تشمل إغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب، كجزء من ردها على الضربة الإسرائيلية في الدوحة.

وبحسب المصادر فإن نداء قطر للإمارات قوبل باهتمام كبير، ومن المتوقع صدور قرارات قريبا.

وقال دبلوماسي إقليمي لصحيفة هآرتس إن قطر لا تنوي تجاهل الضربة، وهي تدرس الآن اتخاذ تدابير متعددة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء غارة على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قيادات من حركة حماس ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء من المرافقين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

واتهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".