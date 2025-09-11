قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز آفاق التعاون
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
أخبار العالم

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

أمير قطر ورئيس الإمارات
أمير قطر ورئيس الإمارات
ناصر السيد

قالت مصادر دبلوماسية في دول الخليج إن قطر تضغط على الإمارات لاتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية ضد إسرائيل.

وأوضحت المصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الإجراءات تشمل إغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب، كجزء من ردها على الضربة الإسرائيلية في الدوحة.

وبحسب المصادر فإن نداء قطر للإمارات قوبل باهتمام كبير، ومن المتوقع صدور قرارات قريبا.

وقال دبلوماسي إقليمي لصحيفة هآرتس إن قطر لا تنوي تجاهل الضربة، وهي تدرس الآن اتخاذ تدابير متعددة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء غارة على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قيادات من حركة حماس ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء من المرافقين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

واتهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".

