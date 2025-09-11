32 اسمًا و4 سفن.. واشنطن توجه الضربة الأكبر للحوثيين بعقوبات جديدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس فرض أكبر عقوبات ضد الحوثيين المتمركزين في اليمن، والمدعومين من إيران، وشملت العقوبات الأمريكية 32 فردا وكيانا مرتبطين بالحوثي.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها "أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 32 فردًا وكيانًا على قوائم العقوبات، وحدد هوية أربع سفن، في أكبر إجراء عقوبات تتخذه الوزارة حتى الآن ضد الحوثيين المدعومين من إيرن".

وأوضح "تُعد الشبكات المستهدفة اليوم جزءًا من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بالحوثيين، وأصحابها، وعناصر حوثية رئيسية أخرى متواجدة في اليمن والصين والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال".

وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا في المنطقة، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني".

وأضاف: "سنواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".

يُمول المستهدفون اليوم ويُسهّلون حصول الحوثيين على مواد عسكرية متطورة، بما في ذلك مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، التي تُستخدم لمهاجمة القوات الأمريكية وحلفائنا، بالإضافة إلى الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل العديد من المدنيين، وتُهدد بشكل مباشر كلاً من الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية، بالإضافة إلى السلام والاستقرار الأوسع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الحوثيون يحققون إيرادات طائلة من خلال استيراد النفط والسلع الأخرى عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والإشراف على عمليات تهريب معقدة، وغسل مبالغ طائلة نيابة عن القيادة الحوثية العليا.

تُموّل عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة سلسلة توريد الأسلحة العالمية للحوثيين، والتي تعتمد على جهات شراء، وشركات واجهة، ووسطاء شحن، وموردين مختلفين.