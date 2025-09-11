بريطانيا: سنواصل دعم أوكرانيا في حقها بالدفاع عن نفسها

قال القائم بالأعمال البريطاني في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جيمس فورد، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة، بالتنسيق مع شركائها، ستواصل دعم أوكرانيا في حقها بالدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن "تحالف الراغبين" مستعد للاضطلاع بدور فاعل، بما في ذلك عبر قوة متعددة الجنسيات لدعم القوات الأوكرانية وتأمين أجوائها ومياهها.



وأضاف فورد - في بيان أمام اجتماع المجلس الدائم للمنظمة أوردته الحكومة البريطانية- أن "التطورات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة لممارسة مزيد من الضغط على روسيا من أجل الانخراط بجدية في محادثات السلام"، متهما روسيا بتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء حربها في أوكرانيا، وتكثيف هجماتها.



وقال فورد:" إن القصف الأخير على كييف شمل أعنف هجوم منذ بداية الحرب، وألحق أضرارا بمباني حكومية ومكاتب للاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني"..مشيرا إلى أن الهجمات الروسية شملت أيضاً "انتهاكاً غير مسبوق" للمجال الجوي لكل من بولندا وحلف شمال الأطلسي عبر طائرات مسيرة..مؤكدا أن أوكرانيا أبدت استعدادا متكررا لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط.