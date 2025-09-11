اعتقال رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان بتهمة الإرهاب

أعلنت السلطات في جنوب السودان اليوم الخميس، اعتقال رياك مشار النائب الأول للرئيس ميارديت سلفا كير، إلى جانب 7 أشخاص آخرين بتهمة الإرهاب.

وصرّح وزير العدل في جنوب السودان جوزيف جينج، اليوم الخميس، باتهام النائب الأول لرئيس البلاد، ريك مشار، بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لتورطه المزعوم في هجمات شنتها ميليشيا عرقية على القوات الفيدرالية في مارس.

وأضاف وزير العدل الجنوب سوداني، للصحفيين، أن مشار، إلى جانب سبعة آخرين، من بينهم بوت كانغ تشول، وزير النفط السابق، اتُهموا بالتورط في هجمات شنتها ميليشيا الجيش الأبيض في ولاية أعالي النيل الشمالية الشرقية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يخضع مشار، الذي خاضت قواته المعارضة معارك ضد القوات الموالية للرئيس سلفا كير خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٨، والتي أسفرت عن مقتل ما يُقدّر بنحو ٤٠٠ ألف شخص، للإقامة الجبرية منذ مارس.