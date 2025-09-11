استقرار أسعار النفط مع ضعف الطلب الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد

استقرت أسعار النفط اليوم /الخميس/، متراجعة عن مكاسب الجلسة السابقة، حيث طغى ضعف الطلب في الولايات المتحدة ومخاطر فائض الإمدادات على المخاوف من الهجمات في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.



وسجلت عقود خام برنت الآجلة ارتفاعا بمقدار سنت واحد، أو ما يعادل 0.01%، لتصل إلى 67.50 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمركي بمقدار سنتين اثنين، أو 0.03%، ليصل إلى 63.69 دولار للبرميل، وفقا لشبكة " سي إن بي سي " الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.



ولم تشكل الهجمات في الشرق الأوسط ولا إسقاط الطائرات الروسية المسيّرة في بولندا خطراً مباشراً على إمدادات النفط، ما حوّل الأنظار إلى توازنات العرض والطلب، حيث تشير زيادة المخزونات النفطية وتراجع أسعار المنتجين وتباطؤ سوق العمل إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر الجاري، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع قدره 200 ألف برميل.



ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الأسبوع المقبل في اجتماعه المقرر منتصف سبتمبر الجاري..أما البنك المركزي الأوروبي، فمن المقرر أن يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير اليوم.

