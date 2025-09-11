قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
منشور صادم من رنا سماحة طليقة سامر أبو طالب بعد إعلان خطوبته
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
رفض تهجير الفلسطينيين وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وستارمر
أخبار العالم

استقرار أسعار النفط مع ضعف الطلب الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد

استقرار أسعار النفط مع ضعف الطلب الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد
استقرار أسعار النفط مع ضعف الطلب الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد
أ ش أ

استقرت أسعار النفط اليوم /الخميس/، متراجعة عن مكاسب الجلسة السابقة، حيث طغى ضعف الطلب في الولايات المتحدة ومخاطر فائض الإمدادات على المخاوف من الهجمات في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.


وسجلت عقود خام برنت الآجلة ارتفاعا بمقدار سنت واحد، أو ما يعادل 0.01%، لتصل إلى 67.50 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمركي بمقدار سنتين اثنين، أو 0.03%، ليصل إلى 63.69 دولار للبرميل، وفقا لشبكة " سي إن بي سي " الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.


ولم تشكل الهجمات في الشرق الأوسط ولا إسقاط الطائرات الروسية المسيّرة في بولندا خطراً مباشراً على إمدادات النفط، ما حوّل الأنظار إلى توازنات العرض والطلب، حيث تشير زيادة المخزونات النفطية وتراجع أسعار المنتجين وتباطؤ سوق العمل إلى ضعف الاقتصاد الأمريكي.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر الجاري، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع قدره 200 ألف برميل.


ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الأسبوع المقبل في اجتماعه المقرر منتصف سبتمبر الجاري..أما البنك المركزي الأوروبي، فمن المقرر أن يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير اليوم.
 

الولايات المتحدة مخاطر فائض الإمدادات الهجمات في الشرق الأوسط الحرب الروسية في أوكرانيا

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

بريطانيا: سنواصل دعم أوكرانيا في حقها بالدفاع عن نفسها

بريطانيا: سنواصل دعم أوكرانيا في حقها بالدفاع عن نفسها

أستراليا تنفق 1.1 مليار دولار على طائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى

أستراليا تنفق 1.1 مليار دولار على طائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى

سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية

رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها لأهمية الدور الحيوي لمصر وجهودها الحثيثة لإيقاف الحرب على غزة

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

