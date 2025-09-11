قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
منشور صادم من رنا سماحة طليقة سامر أبو طالب بعد إعلان خطوبته
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
تجديد حبس شخص تحرش بأجنبية أمام مقابر الإمام الشافعي
رفض تهجير الفلسطينيين وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر يتصدران مباحثات الرئيس السيسي وستارمر
أخبار العالم

أستراليا تنفق 1.1 مليار دولار على طائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى

أ ش أ

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها إنفاق 1.1 مليار دولار أمريكي لتصنيع عشرات الطائرات المسيرة الهجومية لديها القدرة على التخفي تحت الماء، المعروفة باسم "جوست شارك" (Ghost Shark)، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية البحرية .


ووفق ما نقلته شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية عن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ،فإن أولى هذه المركبات الذاتية التشغيل سيتم تسليمها للبحرية الأسترالية في يناير المقبل، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات مع شركة أندرويل أستراليا Anduril Australia التابعة لمجموعة Anduril Industries الأمريكية.


وأكد مارليس أن هذه المركبات الكبيرة وذات المدى الطويل ستُحدث نقلة نوعية في قدرات البلاد على خوض الحروب البحرية، حيث ستكمل أسطول الغواصات المزمع تزويده بتقنية الدفع النووي الأمريكية ضمن شراكة AUKUS، مع الولايات المتحدة وبريطانيا.


ومن المقرر أن يتم تسليم أول غواصة من هذا الطراز إلى أستراليا بحلول عام 2032، وتنص شراكةAUKUS على تعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية وهو من أهم بنودها، كما تنص الشراكة أيضًا على التعاون في مجالات التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.


ورغم أن مارليس لم يكشف عن العدد الدقيق للطائرات التي ستُصنع، إلا أنه أكد أن البحرية الأسترالية ستحصل على "عشرات" منها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أن المركبات ستتميز بمدى "طويل للغاية".


وتُصمم هذه الطائرات للقيام بمهام متعددة تشمل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بالإضافة إلى العمليات الهجومية، كما أضاف نائب قائد البحرية الأسترالية، مارك هاموند، أن الطائرات يمكن إطلاقها من الشاطئ أو من السفن السطحية، مضيفًا أن، "ساحة المعارك تحت البحر ستصبح أكثر ازدحاما وتنافسا خلال السنوات المقبلة."

الحكومة الأسترالية تصنيع عشرات الطائرات المسيرة الهجومية القدرة على التخفي تحت الماء جوست شارك Ghost Shark الدفاعية البحرية

