أستراليا تنفق 1.1 مليار دولار على طائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها إنفاق 1.1 مليار دولار أمريكي لتصنيع عشرات الطائرات المسيرة الهجومية لديها القدرة على التخفي تحت الماء، المعروفة باسم "جوست شارك" (Ghost Shark)، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية البحرية .



ووفق ما نقلته شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية عن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ،فإن أولى هذه المركبات الذاتية التشغيل سيتم تسليمها للبحرية الأسترالية في يناير المقبل، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات مع شركة أندرويل أستراليا Anduril Australia التابعة لمجموعة Anduril Industries الأمريكية.



وأكد مارليس أن هذه المركبات الكبيرة وذات المدى الطويل ستُحدث نقلة نوعية في قدرات البلاد على خوض الحروب البحرية، حيث ستكمل أسطول الغواصات المزمع تزويده بتقنية الدفع النووي الأمريكية ضمن شراكة AUKUS، مع الولايات المتحدة وبريطانيا.



ومن المقرر أن يتم تسليم أول غواصة من هذا الطراز إلى أستراليا بحلول عام 2032، وتنص شراكةAUKUS على تعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية وهو من أهم بنودها، كما تنص الشراكة أيضًا على التعاون في مجالات التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.



ورغم أن مارليس لم يكشف عن العدد الدقيق للطائرات التي ستُصنع، إلا أنه أكد أن البحرية الأسترالية ستحصل على "عشرات" منها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أن المركبات ستتميز بمدى "طويل للغاية".



وتُصمم هذه الطائرات للقيام بمهام متعددة تشمل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بالإضافة إلى العمليات الهجومية، كما أضاف نائب قائد البحرية الأسترالية، مارك هاموند، أن الطائرات يمكن إطلاقها من الشاطئ أو من السفن السطحية، مضيفًا أن، "ساحة المعارك تحت البحر ستصبح أكثر ازدحاما وتنافسا خلال السنوات المقبلة."