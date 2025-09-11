الجيش السوداني يحرر بارا.. ويكسر شوكة الميليشيا المتمردة في شمال كردفان

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مدعومة بكتائب الإسناد والقوات المشتركة، نجاحها في تحرير مدينة بارا بولاية شمال كردفان من سيطرة ميليشيا الدعم السريع المتمردة، عقب معارك عنيفة استمرت لأسابيع.

وتأتي هذه الخطوة بعد استعادة الجيش السواني لمناطق رياش والسيال وكازقيل، ضمن عمليات عسكرية واسعة تهدف إلى تطهير البلاد من سيطرة المتمردين.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة لصحيفة السوداني إن سلاح الجو السوداني نفذ عشرات الطلعات الجوية بطائرات حربية ومسيّرات، استهدفت مواقع القيادة والمعاقل الرئيسية للميليشيا، ما أسفر عن تدمير قوتها الصلبة ومقتل عدد من أبرز قادتها، إلى جانب خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضافت المصادر أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من القضاء على ما يُعرف بالمجموعة الإرهابية (449) بشكل كامل، فيما أسفرت العملية عن سقوط مئات الجرحى وأسر أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا.

وأكدت المصادر أن الجيش السوداني عازم على مواصلة عملياته حتى تحرير كامل التراب الوطني من الميليشيا والمرتزقة، مشددة على أن أي محاولات خارجية لتقسيم السودان أو السيطرة عليه ستفشل أمام عزيمة القوات المسلحة وإصرارها على حماية وحدة البلاد وسيادتها.