شاهد | أول صورة للمتورط في مقتل شيرلي كيرك.. والأمن الأمريكي يطلب المساعدة

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أول صورةً لشخصٍ مطلوبٍ في قضية إطلاق النار على شيرلي كيرك في جامعة وادي يوتا.

تُظهر الصورة شخصًا يصعد درجًا مرتديًا بنطال جينز داكنًا وقميصًا أسود طويل الأكمام وقبعةً سوداء ونظارةً شمسيةً سوداء، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

ويتضمن المنشور الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي رابطًا لصفحة نصائح حول الوسائط الرقمية.

وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي المتابعين والمواطنين بالمساعدة في التعرف على هذا الشخص المعني فيما يتعلق بإطلاق النار المميت على تشارلي كيرك في جامعة يوتا فالي.

المشتبه به في اغتيال شيرلي كيرك

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آبي"، العثور على بندقية وبصمة قدم منفذ اغتيال تشارلي كيرك بعد إطلاق نار في جامعة يوتا.

وقُتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، بالرصاص خلال فعالية كان يستضيفها في جامعة وادي يوتا في أوريم، شمال بروفو.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن المشتبه به في اغتيال "تشارلي كيرك" شاب في سن الجامعة، ولا تزال عملية البحث عن مطلق النار جارية، حيث صرّح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة السلامة العامة في يوتا بأن إطلاق النار كان هجومًا مُستهدفًا.