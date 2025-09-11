شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر

ظهر قادة حركة حماس، أسامة حمدان وعزت الرشق وحسام بدران اليوم الخميس خلال مراسم تشييع جنازة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي استهدف وفد الحركة في الدوحة أمس الأول الثلاثاء.

وتقدم أمير قطر تميم بن حمد، مراسم تشييع جنازة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء غارة على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قيادات من حركة حماس ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء من المرافقين، إضافة إلى مقتل أحد أفراد قوة الأمن الداخلي وإصابة آخرين، وهو ما أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

واتهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".