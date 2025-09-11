الدفاع الروسية تعلن إسقاط 17 مسيرة أوكرانية فوق أراضي 6 مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ست مقاطعات خلال الليل الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أكدت استعدادها لإجراء مشاورات مع وزارة دفاع بولندا بشأن الطائرات المسيرة التي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : تم توجيه ضربة مكثفة الليلة الماضية لمنشآت تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني في مقاطعات إيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي وجيتومير وفينيتسا ولفيف.

وأضافت الدفاع الروسية: الضربة المكثفة استهدفت مؤسسات كانت تقوم بإنتاج وإصلاح معدات المدرعات والطائرات

وتابعت الوزارة الروسية: إصابة مصنع لفوف للدبابات والمدرعات ومصنع لفوف للطائرات حيث كانت تنتج طائرات مسيرة بعيدة المدى

وأردفت الدفاع الروسية: تم تحقيق كل أهداف الضربة المكثفة ودمرت كل المواقع التي تقرر استهدافها

وزادت وزارة الدفاع الروسية: لم تكن هناك مواقع في أراضي بولندا بين الأهداف المخطط لاستهدافها خلال الضربة المكثفة التي شنتها القوات الروسية الليلة الماضي على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وختمت الوزارة الروسية بيانها قائلة : مدى تحليق المسيرات التي استخدمتها القوات الروسية لضرب مواقع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والتي يزعم أنها عبرت حدود بولندا، لا يتجاوز 700 كيلومتر.