مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
وزيرة التنمية المحلية: التحول الرقمي أولوية لتحسين الخدمات وتقليل الوقت والجهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد توترات الشرق الأوسط وضغوط العقوبات على روسيا

 سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مدعومة بمخاوف من اضطرابات جيوسياسية جديدة في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر، إلى جانب توقعات بفرض المزيد من القيود الأمريكية على صادرات النفط الروسي.


وارتفعت عقود خام "برنت" الآجلة تسليم أكتوبر بنسبة 0.7% لتسجل 66.92 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة إلى 62.72 دولار للبرميل.


وقفز النفط بما يصل إلى 2% عقب الهجوم الإسرائيلي على أهداف مرتبطة بحماس في الدوحة، قبل أن يقلص مكاسبه بعد تصريحات أمريكية أكدت أن الهجوم لن يتكرر.
ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من زيادة إنتاج أقل من المتوقع من جانب أوبك+ خلال عطلة نهاية الأسبوع.


كما تلقت الأسعار دعما إضافيا من تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى تشديد العقوبات على مشتري النفط الروسي، وحث الاتحاد الأوروبي على فرض تعريفات جمركية كبيرة على الهند والصين بسبب اعتمادهما على الطاقة الروسية.


وكانت واشنطن قد فرضت بالفعل تعريفات بنسبة 50% على الهند، فيما يضغط ترامب لرفعها إلى 100% على كل من نيودلهي وبكين.


ورغم أن هذه الخطوة قد تقلص إيرادات موسكو وتؤثر على إمدادات الخام، فإن كلا من الهند والصين أكدتا حتى الآن أنهما لا تعتزمان وقف مشترياتهما من النفط الروسي.


وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن المخزونات الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.25 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، ما أضاف عاملا آخر تراقبه الأسواق عن كثب في تحديد اتجاه الأسعار.
 

