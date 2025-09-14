زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، سواحل إندونيسيا، بحسب ما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال كان في البحر، على بُعد 86 كيلومترًا غرب منطقة "سينابانج"، وعلى عمق كيلومترين. ولم تسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو مادية.

وفي سياق متصل، تشهد جزيرة بالي حالة طقس سيئة أدت إلى فيضانات مفاجئة أودت بحياة ستة أشخاص على الأقل. وتسببت الأمطار الغزيرة، التي بدأت مساء الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 واستمرت حتى صباح الأربعاء، في انهيار مبنيين بالعاصمة دنباسار، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص، وفق ما أكده رئيس وكالة البحث والإنقاذ في الجزيرة، نيومان سيداكاريا. كما أعلنت وكالة مكافحة الكوارث عن مصرع شخصين آخرين، مع إجلاء 85 شخصًا من منطقة جمبرانا غربي الجزيرة.

وأشار سيداكاريا إلى أن السيول تسببت في تعطيل حركة المرور داخل المدينة، حيث أصبحت الطرق المؤدية إلى مطار بالي الدولي شبه مغلقة، ولا تستطيع الوصول إليه سوى الشاحنات الكبيرة، بسبب ارتفاع منسوب المياه. وأضاف أن فرق الإنقاذ دفعت بحوالي 200 عنصر لفتح الطرق ومساعدة المتضررين.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر السيول وهي تجتاح الطرقات الرئيسية وتغلق الممرات، ما أدى إلى حالة من الشلل المروري. في الوقت نفسه، حذرت السلطات المحلية من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وامتدت تأثيرات الطقس العاصف إلى مقاطعة شرق نوسا تينجارا، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث عن وفاة أربعة أشخاص إضافيين بسبب الفيضانات، ليرتفع عدد الضحايا إلى عشرة حتى الآن.

وتواصل السلطات الإندونيسية عمليات البحث والإنقاذ، وسط تحذيرات متواصلة من خطر السيول والانهيارات الأرضية في عدة مناطق معرضة للخطر، في ظل متابعة دقيقة للأوضاع المناخية المتقلبة.