أخبار العالم

إصابات مؤكدة ..سرايا القدس تنفذ هجوما ضد قوات الاحتلال

محمود نوفل

قصفت عناصر من سرايا القدس-كتيبة جنين  آليات عسكرية على سياج بلدة زبوبا في حقل من النيران حيث نجحوا في تحقيق  إصابات مؤكدة.

وكان عناصر كتائب القسام في وقت سابق  بالاشتراك مع عناصر من سرايا القدس في تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب حاجز نتساني عوز غرب محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن أحد الجنود أُصيب بجروح خطيرة بالإضافة إلى أضرار بآلية لجيش الاحتلال؛ جراء تفجير عبوة ناسفة في طولكرم بالضفة الغربية.

وفي سياق أخر ، استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 72 شهيدًا و 356 إصابة جديدة بحسب ما صرحت به وزارة الصحة الفلسطينية .

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة

سرايا القدس قطاع غزة مستشفيات القطاع جيش الاحتلال كتيبة جنين

