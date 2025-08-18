قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الأحد، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية في محيط قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الضربات تأتي في إطار الرد على ما وصفته بـ"الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري، إنها قصفت مستوطنتي بئيري وشواكيدة الواقعتين في غلاف غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى حالة استنفار في صفوف قوات الاحتلال وإطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة.

وفي عملية أخرى، أوضحت السرايا أن مقاتليها استهدفوا، عصر اليوم، تجمعات للجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس، مستخدمين قذائف هاون نظامية من عيار 60 ملم. وأضافت أن القصف حقق "إصابات مباشرة" في صفوف قوات الاحتلال.

كما أعلنت السرايا عن تنفيذ عملية نوعية ثالثة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، حيث تمكن مقاتلوها من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار – جرى هندستها عكسياً – مستهدفة آلية عسكرية إسرائيلية أثناء محاولتها التوغل في مربع حسن البنا، مؤكدة أن التفجير أدى إلى تدمير الآلية بشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات الميدانية في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة، وسط أنباء عن خطط لتوسيع الهجوم البري نحو مدينة غزة، في محاولة للسيطرة على مناطق جديدة داخل القطاع.

ويرى محللون أن تنوع العمليات التي أعلنت عنها سرايا القدس – بين استهداف المستوطنات بالصواريخ، وضرب القوات البرية بقذائف الهاون، وتفجير عبوات ناسفة ضد الآليات – يعكس محاولة المقاومة إظهار قدرتها على مواجهة الاحتلال في أكثر من ساحة، وإرباك حساباته الميدانية.

من جهة أخرى، تشير تقارير ميدانية إلى أن تصاعد هذه العمليات قد يعقد الخطط العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً في ظل الخشية من تكبد خسائر إضافية على الأرض مع كل محاولة توغل في المناطق السكنية المكتظة داخل القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه المدنيون الفلسطينيون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء استمرار القصف الإسرائيلي، الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب تدمير واسع للبنى التحتية ومنازل المواطنين. وتؤكد الفصائل الفلسطينية أن استمرار المقاومة هو "خيار مفروض" في ظل غياب أي أفق سياسي أو ضغط دولي جاد لوقف العدوان.

ويُتوقع أن تشهد الساعات والأيام المقبلة مزيداً من التصعيد، مع استمرار المقاومة في الإعلان عن عمليات جديدة، بالتزامن مع محاولات الاحتلال فرض واقع ميداني جديد داخل غزة.

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فلسطين قطاع غزة

