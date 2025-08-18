قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن

الكابينت الإسرائيلي
الكابينت الإسرائيلي
أخبار العالم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرسائل الدبلوماسية الموجهة إلى الوسطاء تفيد بأن التهديدات الحالية لا تقرّب حماس من الاتفاق الشامل، رغم أن إمكانية التوصل إلى صفقة جزئية لا تزال مطروحة على الطاولة.

وأضافت الهيئة أن رسالة إسرائيلية عبر الوسطاء طالبت حماس بالعودة إلى المفاوضات، وإلا ستبدأ القوات الإسرائيلية عملية احتلال غزة، في تهديد مباشر يُظهر تصاعد الضغط العسكري والسياسي ضد الحركة.

 كما أوضحت الهيئة أن رئيس الأركان الإسرائيلي أقر خطة رسمية للسيطرة على مدينة غزة في إطار هذا التهديد.

في تطور ذي صلة، كشف الصحفي أن إسرائيل وافقت على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة، رغم تحفظات داخل قيادة الجيش، نظراً إلى المخاوف من مخاطر العملية وتعقيداتها، خاصة في ظل التوترات الإنسانية المتفاقمة وحالة عدم الاستقرار في القطاع.

تأتي هذه التطورات في سياق توتر دبلوماسي متصاعد، حيث أشار مصدر آخر إلى أن إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن، لكنها لم تتخلّ بالكامل عن خيار التهدئة المؤقتة، إذ يتم الحديث عن عقد جزئي كخطوة وسطية.

في الوقت ذاته، زادت الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، حيث انتقدت شخصيات بارزة مثل وزير المالية الإسرائيلى بيتسئيل ساموتريتش ونهج المحافظين المتطرفين سياسة التراجع، وهدّدوا بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تبنّي نهج أكثر حزماً في الحسم العسكري لقطاع غزة.

على الجانب الميداني، لا تزال الجهود الإسبامية تراوح مكانها، حيث يسعى الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة للحفاظ على نافذة لمفاوضات وقف إطلاق النار، إلا أن التصعيد العسكري والتهديدات المفتوحة تزيد من هشاشة الأمل في التوصل إلى تهدئة شاملة.

وتستمر إسرائيل في الضغط العسكري والتلويح بالاحتلال كوسيلة للعودة إلى طاولة المفاوضات، بينما لا تزال الأطراف الدولية تُبقي على خيار وقف النار الجزئي حيًا برغم ذلك، تعكس الأجواء الحالية حالة من التشبّث بالتصعيد وخيارات الحسم بدلًا من التهدئة، ما يرفع من مخاطر التصادم وتداعياته الإنسانية والسياسية.

الكابينت اسرائيل نتنياهو سموتريتش حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

ترشيحاتنا

الإفتاء

فتاوى وأحكام | حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها.. هل من يترك الصلاة في المسجد آثم؟

البلوجر محمد المطعنى

وظيفة حلال.. تعليقات كوميدية على عرض عمل لـ سما المصري في الأقصر يثير ضجة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق “إحنا مصر” .. ويبرز قيم المصريين الإيجابية

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد