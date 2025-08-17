تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي

أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأحد، بأن حركة حماس في قطاع غزة تدرس خيار نقل عدد من الأسرى الإسرائيليين إلى مدينة غزة، في خطوة تهدف إلى ربط مصيرهم بالمخططات الإسرائيلية الرامية إلى اجتياح أكبر مدن القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في تلك الفصائل أن الخطة لا تزال قيد النقاش، رغم ما تحمله من مخاطر كبيرة، وأن النقاشات حولها تجرى على مستويات عليا داخل القطاع وخارجه.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو تصعيد الضغط على إسرائيل، من خلال جعل مصير الأسرى مرتبطا مباشرة بقرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكدت المصادر أن الحفاظ على حياة الأسرى ما يزال أولوية لدى الفصائل، بهدف استخدامهم كورقة ضغط في مفاوضات تبادل الأسرى والسعي نحو وقف إطلاق النار. لكنها لفتت إلى أن التطورات الأخيرة دفعت إلى إعادة النظر في هذه السياسة، بحيث يصبح مصير الأسرى جزءاً من المعادلة المتعلقة بمصير سكان مدينة غزة.

كما أشارت المصادر إلى أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة سابقاً في مناطق أخرى، إلا أن التصعيد الحالي، وخصوصاً ما يتعلق بمدينة غزة، يجعلها "الأكثر خطورة حتى الآن".

في المقابل، أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن ما ورد في التقرير قد يكون مجرد محاولة دعائية من قبل حركة حماس، تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي ودفعه لمعارضة الخطط العسكرية تجاه مدينة غزة، من خلال زيادة الضغط الشعبي على الحكومة.