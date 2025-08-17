رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط احتلال غزة ومدة العملية 4 أشهر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زمير، صادق على الخطط العملياتية الخاصة باحتلال مدينة غزة.

وبحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فإن العملية قد تستغرق نحو أربعة أشهر، في حال تم تنفيذها بشكل كامل، وذلك بالنظر إلى التعقيدات الميدانية في قلب المدينة، والتمركز الكثيف لمقاتلي حركة حماس في المناطق المدنية والمناطق تحت الأرض.

وذكرت الهيئة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الإدارة الأمريكية طلبت الاطلاع على تفاصيل الخطط العسكرية المتعلقة باجتياح غزة.

وفي السياق ذاته، أبلغت إسرائيل الوسطاء بأنها تعتزم بدء المرحلة الأولى من العملية العسكرية في حال لم تستأنف المفاوضات مع حركة حماس قريبًا، غير أن تل أبيب أقرت في محادثات داخلية بأن "التهديدات العسكرية لم تقنع حماس بالعودة إلى طاولة المفاوضات"، وفق ما أوردته هيئة البث.