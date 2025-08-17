قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
حريق يلتهم إنتاجية 400 فدان من محصول الكتان بقرية شبراملس بزفتي ..صور
إسرائيل تهتز باحتجاجات واسعة تطالب بعودة الرهائن وسط انتقادات لنتنياهو | صور
بيان من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا
بقناع الأكسجين.. آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة

ايال زامير
ايال زامير
أخبار العالم

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، جولة ميدانية داخل قطاع غزة برفقة كبار القادة العسكريين، في إشارة إلى قرب انطلاق مرحلة جديدة من العملية العسكرية التي تحمل اسم "عربات جدعون"، والتي تستهدف – وفق ما أعلنه – تعميق الضربات ضد حركة "حماس"، ولا سيما في مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام"، إن زامير اصطحب في جولته قائد المنطقة الجنوبية اللواء ينيف عاشور، ورئيس شعبة العمليات اللواء إيتسيك كوهين، وقائد الفرقة 36 العميد موران عومر، إلى جانب عدد من قادة الألوية والكتائب الميدانية.

وخلال اللقاءات مع القيادات العسكرية، أكد زامير أن المرحلة المقبلة من العمليات ستتركز على "تثبيت الإنجازات" التي حققها الجيش خلال الشهور الماضية، مشددا على أن "حماس لم تعد تملك القدرات التي كانت لديها قبل العملية، وقد تكبدت خسائر فادحة".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يتحمل "مسؤولية أخلاقية" بإعادة جميع المختطفين من غزة، سواء أحياء أو قتلى.

وأشار إلى أن العملية ليست معزولة عن السياق الإقليمي الأوسع، بل تأتي ضمن "رؤية متعددة الجبهات" تستهدف مكونات ما وصفه بـ"المحور المعادي لإسرائيل"، وعلى رأسه إيران، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل وفق استراتيجية "ذكية ومتوازنة ومسؤولة" تجمع بين القدرات الجوية والبرية والبحرية.

وأضاف زامير: "كما فعلنا في العمليات داخل إيران ولبنان واليمن والضفة الغربية، سنحافظ على الزخم العسكري، وسنركز جهدنا في مدينة غزة حتى تحقيق الحسم الكامل ضد حماس"، لافتا إلى أن الجيش مستعد لاستخدام كافة قدراته لإحداث تغيير استراتيجي طويل الأمد في ميزان القوى.

وبحسب مراقبين عسكريين، فإن تصريحات زامير تمثل رسالة مزدوجة: أولاً، تهدف إلى رفع معنويات القوات المقاتلة في غزة بعد أشهر طويلة من المواجهات؛ وثانيًا، توجيه إنذار لحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا أعنف وأكثر شمولية.

كما تأتي هذه الجولة في ظل ضغوط داخلية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، التي تطالب بإعطاء الأولوية لعودتهم عبر اتفاق تبادل، حتى وإن تطلّب الأمر وقف الحرب. وهو ما يضع القيادة العسكرية والسياسية أمام معادلة معقدة تجمع بين حسابات الميدان وضغوط الشارع الإسرائيلي.

ويؤكد محللون أن انتقال العملية العسكرية إلى "مرحلة تعميق الضربات" قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد الإقليمي، خصوصا في ظل تزايد المخاوف من انخراط أطراف إقليمية أخرى على خلفية اتساع رقعة المواجهات.

عربات جدعون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير حماس مدينة غزة أفيخاي أدرعي قائد المنطقة الجنوبية إيتسيك كوهين الجيش الإسرائيلي إيران ولبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

ترشيحاتنا

هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور

هل يجوز الحائض زيارة القبور؟.. الأزهر يجيب

مرصد الأزهر يحذر من تصعيد داعش هجماته ضد دول منطقة حوض بحيرة تشاد

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحذّر من تصعيد داعش هجماته ضد دول منطقة حوض بحيرة تشاد

شيخ الأزهر ينعى رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال

أنموذج في الإخلاص.. شيخ الأزهر ينعى رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد