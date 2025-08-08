قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معركة القرار في تل أبيب.. زامير يتحدى نتنياهو ويرفض الاحتلال الكامل لـ غزة

 أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، عن أن المؤسسة العسكرية ستواصل طرح مواقفها "بلا تردد أو خوف"، وذلك في أول تصريح علني له منذ تصاعد الحديث عن خلافات داخلية بين الجيش والحكومة الإسرائيلية بشأن خطة احتلال كامل لقطاع غزة.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن زامير قوله خلال اجتماع لتقييم الوضع، عقد في مقر هيئة الأركان العامة داخل مجمع "الكرياه" في تل أبيب، قبل ساعات من جلسة حاسمة لمجلس الوزراء الأمني "نحن أمام قضية حياة أو موت دفاعًا عن الوطن. نقوم بواجبنا ونحن ننظر إلى جنودنا ومدنيينا، وسنواصل العمل بمسؤولية ونزاهة وعزم، مع إبقاء أمن إسرائيل ورفاهيتها نصب أعيننا".

وخلال الاجتماع، عرضت قيادة الجيش الاسرائيلي خططها للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، مؤكدين رفضهم القاطع لمقترح الحكومة القاضي باحتلال القطاع بالكامل أو حتى أجزاء واسعة منه.

وبحسب التقرير، يعتبر الجيش أن تنفيذ هذه الخطة سيشكّل عبئًا عملياتيًا ثقيلًا ويعرض القوات لمخاطر جسيمة، فضلًا عن تهديد مباشر لحياة الرهائن المحتجزين لدى حماس، إذ إن تضييق الخناق على المناطق التي يُعتقد أنهم موجودون فيها قد يدفع إلى تعريضهم للخطر أو فقدانهم.

في المقابل، تدفع حكومة بنيامين نتنياهو باتجاه فرض سيطرة ميدانية على أجزاء من غزة على الأقل، معتبرة أن ذلك جزء من استراتيجيتها لإنهاء الحرب بشروط مواتية لإسرائيل. غير أن المؤسسة العسكرية تحذر من أن هذا النهج قد يطيل أمد الصراع بدل حسمه، ويستنزف القوات في بيئة معقدة ومكتظة بالسكان.

هذا الخلاف العلني بين القيادة العسكرية والسياسية يكشف حجم التباين داخل مؤسسات القرار الإسرائيلية حول مستقبل العملية في غزة، في ظل استمرار الضغوط الدولية والداخلية لإنهاء الحرب وإيجاد صيغة توازن بين الأهداف الأمنية والحفاظ على حياة الرهائن.

يبدو أن الساعات المقبلة قد تشهد صراع إرادات بين الحكومة التي تبحث عن "انتصار ميداني واضح"، والجيش الذي يفضل مقاربة أكثر حذرًا، وسط إدراك الطرفين أن أي قرار في هذه المرحلة سيكون له تبعات استراتيجية على مسار الحرب بأكمله.

