قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لوكاشينكو يرحب بانتقال الرئيس الفنزويلي إلى بيلاروسيا
بينهم توأم.. 3 ولادت طبيعية في نفس التوقيت بمعاونة رجال الإسعاف
سانا السورية: قوات الاحتلال تتوغل في محيط قرية بريقة بريف القنيطرة
حسن مصطفى: حالة لاعبي منتخب مصر تدعو للتفاؤل قبل انطلاق أمم إفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم المؤسسات الوطنية السودانية وندعو لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شمال سيناء تستعد لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انتخابات
انتخابات
البهى عمرو

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من شمال سيناء، إن محافظة شمال سيناء أنهت جميع استعداداتها اللازمة لإجراء جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في إطار المتابعة المكثفة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات داخل المحافظة في دائرة واحدة فقط، تضم مراكز بئر العبد ونخل والحسنة، حيث يتنافس مرشحان على مقعد فردي واحد، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير التصويت في أجواء مستقرة وآمنة.

وأوضح، خلال رسالة على الهواء، أن غرفة العمليات المركزية، برئاسة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تابعت على مدار الأيام الماضية جاهزية جميع المقار واللجان الانتخابية، مع التأكد من توافر الخدمات اللوجستية اللازمة، بما يشمل تجهيز مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب توفير مظلات لحماية المواطنين من برودة الطقس والأمطار التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل المحافظة، بهدف تيسير مشاركة المواطنين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، دون معوقات أو مشكلات، مؤكدا أن المشهد العام في شمال سيناء يعكس جاهزية شاملة والتزامًا واضحًا بإنجاح العملية الانتخابية، في ظل أجواء منظمة تعكس حرص الدولة على توفير مناخ ديمقراطي آمن للمواطنين.

شمال سيناء مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

ساجد أكرم ونجله

الشرطة الهندية: أحد منفذي هجوم سيدني مواطن هندي

زيلينسكي

زيلينسكي: هولندا تخصص 3.5 مليارات يورو لدعم أوكرانيا في 2026

وزير الخزانة الأمريكي

بيسنت: الإعلان عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أوائل يناير

بالصور

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد