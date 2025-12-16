شمال سيناء تستعد لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من شمال سيناء، إن محافظة شمال سيناء أنهت جميع استعداداتها اللازمة لإجراء جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في إطار المتابعة المكثفة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات داخل المحافظة في دائرة واحدة فقط، تضم مراكز بئر العبد ونخل والحسنة، حيث يتنافس مرشحان على مقعد فردي واحد، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير التصويت في أجواء مستقرة وآمنة.

وأوضح، خلال رسالة على الهواء، أن غرفة العمليات المركزية، برئاسة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تابعت على مدار الأيام الماضية جاهزية جميع المقار واللجان الانتخابية، مع التأكد من توافر الخدمات اللوجستية اللازمة، بما يشمل تجهيز مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب توفير مظلات لحماية المواطنين من برودة الطقس والأمطار التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل المحافظة، بهدف تيسير مشاركة المواطنين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، دون معوقات أو مشكلات، مؤكدا أن المشهد العام في شمال سيناء يعكس جاهزية شاملة والتزامًا واضحًا بإنجاح العملية الانتخابية، في ظل أجواء منظمة تعكس حرص الدولة على توفير مناخ ديمقراطي آمن للمواطنين.