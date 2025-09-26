قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

أعلنت سرايا القدس  استهداف قوة إسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص: حيث تم تفجير عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جندي.

كما قالت سرايا القدس : فجرنا عبوات ناسفة أرضية ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر.

وفي وقت سابق ؛ أعلن مصدر قيادي في ســـرايا القدس أن عناصر الحركة تمكنوا من التصدي لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تضم عملاء بمنطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

وقالت الحركة في بيان: أوقعنا القوة بين قتيل وجريح والطيران الإسرائيلي تدخل لإخراج القوات والعملاء.

ويشار إلى "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صرحت  الأحد، عن تمكن مجاهديها من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، و ذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية في "تلجرام".

وقالت : "دمّرنا  السبت دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافاه 4) بتفجير عبوة مضادة للدروع -مزروعة مسبقاً- خلال توغلها بمحيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب العامين.

جيش الاحتلال سرايا القدس دبابة ميركافاه حركة الجهاد الإسلامي طوفان الأقصى

