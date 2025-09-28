قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية جنوبي مدينة غزة

هاجر رزق

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، عن تمكن مجاهديها من تدمير دبابة إسرائيلية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت "سرايا القدس": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن استهدافهم دبابة ميركافاه إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025"، و ذلك في منشور عبر صفحتها على "تليجرام".

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب العامين.

سرايا القدس دبابة إسرائيلية غزة دبابة ميركافاه

