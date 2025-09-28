قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه عبر منصة  "تروث سوشيال": "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة في الشرق الأوسط. الجميع مهتم بشيء مميز، لأول مرة على الإطلاق. سنحققه!"

وفي سياق متصل، تعقيبا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، تؤكد حركة حماس أنها لم تستلم من  الوسطاء أي مقترحات جديدة .

كما أوضحت الحركة خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”،  أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وتؤكد حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من  الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان لها، يواصل الاحتلال وجيشه الفاشي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتكب اليوم مجزرتين في حي الدرج بمدينة غزة وفي مخيم النصيرات، وقد ارتقى منذ صباح اليوم نحو مائة شهيد، بينهم أطفال، جراء القصف الهمجي والتدمير الممنهج الذي لم يتوقف على مدار نحو عامين، في مشهد دموي متكرر على مرأى ومسمع العالم أجمع.

و أضافت حماس، أن هذا التصعيد الوحشي المتواصل يمثل رسالةَ تحدٍّ سافرة يبعث بها مجرم الحرب نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة العجز غير المبررة، مما يشكل فشلًا ذريعًا للمنظومة الدولية والأممية في الوفاء بواجباتها القانونية لحماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي.

و أوضحت الحركة خلال البيان قائلة: ونجدد دعوتنا إلى دولنا العربية والإسلامية الشقيقة، وإلى المجتمع الدولي، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل والضغط بمختلف الوسائل لوقف هذه الجرائم الإرهابية بحق شعبنا الفلسطيني، وملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم وحشية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.
 

