عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار

هاجر رزق

ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، مع الدول العربية، عن خطة لوقف إطلاق النار، لكن من غير المؤكد أن توافق "حماس" عليها، وفقاً لمصادر إسرائيلية.



وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، من محاولة عرقلة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا للحل في غزة.

وقالت عائلات الأسرى: "ندعو الإدارة الأميركية لعدم السماح بإفشال المبادرة الجديدة بشأن غزة، ونحذر من محاولة جديدة من نتنياهو وديرمر لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة"، وذلك بحسب ما نقلته "القناة 12" العبرية.

وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن الإعلان الأميركي يتضمن مبادئ إنهاء الحرب التي وافقت عليها إسرائيل، مثل إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء حكم "حماس" في غزة.

