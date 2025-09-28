عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار

ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان، مع الدول العربية، عن خطة لوقف إطلاق النار، لكن من غير المؤكد أن توافق "حماس" عليها، وفقاً لمصادر إسرائيلية.





وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، من محاولة عرقلة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا للحل في غزة.

وقالت عائلات الأسرى: "ندعو الإدارة الأميركية لعدم السماح بإفشال المبادرة الجديدة بشأن غزة، ونحذر من محاولة جديدة من نتنياهو وديرمر لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة"، وذلك بحسب ما نقلته "القناة 12" العبرية.

وأشارت مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن الإعلان الأميركي يتضمن مبادئ إنهاء الحرب التي وافقت عليها إسرائيل، مثل إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء حكم "حماس" في غزة.