إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة عملية دهس في الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغا عن هجوم عند مفترق جيت في شمال الضفة الغربية ، ويتم فحص التفاصيل.

و كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نجمة داوود الحمراء إصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة بالرأس نتيجة دهسه في الهجوم على مفترق جيت في شمال الضفة قرب مستوطنة كدوميم ، وتم تحييد العناصر التي نفذت العملية.

وفي سياق آخر.. تعقيبا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، تؤكد حركة حماس أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة .

كما أوضحت الحركة خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وتؤكد حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان لها، يواصل الاحتلال وجيشه الفاشي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتكب اليوم مجزرتين في حي الدرج بمدينة غزة وفي مخيم النصيرات، وقد ارتقى منذ صباح اليوم نحو مائة شهيد، بينهم أطفال، جراء القصف الهمجي والتدمير الممنهج الذي لم يتوقف على مدار نحو عامين، في مشهد دموي متكرر على مرأى ومسمع العالم أجمع.

و أضافت حماس، أن هذا التصعيد الوحشي المتواصل يمثل رسالةَ تحدٍّ سافرة يبعث بها مجرم الحرب نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة العجز غير المبررة، مما يشكل فشلًا ذريعًا للمنظومة الدولية والأممية في الوفاء بواجباتها القانونية لحماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي.

أوضحت الحركة خلال البيان قائلة: ونجدد دعوتنا إلى دولنا العربية والإسلامية الشقيقة، وإلى المجتمع الدولي، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل والضغط بمختلف الوسائل لوقف هذه الجرائم الإرهابية بحق شعبنا الفلسطيني، وملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم وحشية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.

