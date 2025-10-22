محافظ أسيوط يشهد احتفال الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاحتفال الذي نظمته جامعة أسيوط بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي أقيم بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود بالمبنى الإداري للجامعة، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، واللواء أركان حرب محمد جمال مسلم رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، إلى جانب لفيف من القيادات الجامعية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من طلاب الجامعة.

دور القوات الجوية في معارك النصر

واستهل المحافظ الاحتفال بحضور الندوة التثقيفية التي أدارها الإعلامي خالد سعد، كبير مذيعي التلفزيون المصري، وحاضر فيها اللواء طيار سمير عزيز غالي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تناولت الندوة دور القوات الجوية في معارك النصر منذ نكسة 1967 وحتى عبور 1973، مستعرضًا أبرز التحديات والبطولات التي خاضها الطيارون المصريون، أعقبها حوار مفتوح مع طلاب الجامعة.

وفي كلمته، وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة، مستذكرًا رموز النصر وقادة الوطن الذين كان لكلٍ منهم بصمته الواضحة في مسيرة الكفاح والبناء، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال المتعاقبة.

حرب أكتوبر لم تنتهِ بانتهاء القتال واستعادة سيناء

وأكد محافظ أسيوط أن حرب أكتوبر لم تنتهِ بانتهاء القتال واستعادة سيناء، بل تواصلت في شكل جديد هو معركة البناء والعلم والوعي، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل مسيرة الانتصارات من خلال تحقيق إنجازات تاريخية مثل دعم جهود السلام الإقليمي، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكات الطرق، وتطبيق منظومة الحوكمة وتلبية احتياجات المواطنين.

كما أشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة أسيوط، باعتبارها منارات لتخريج كوادر قادرة على الدفاع عن الوطن بعلمها ووعيها، مؤكدًا أن الجيش المصري لا يبنى بالسلاح فقط، بل بالعلم والمعرفة والإعلام الواعي الذي يسهم في تشكيل الفكر الوطني.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة أسيوط في غرس قيم الانتماء الوطني وتعزيز الوعي لدى طلابها بمبادئ الأمن القومي، مؤكدًا أن ما شهده الجيش المصري من تطوير في السنوات الأخيرة يعكس رؤية القيادة الرشيدة للرئيس السيسي وحرصه على تسليح القوات المسلحة بأحدث الأنظمة والتقنيات.

وفي ختام كلمته، دعا المحافظ شباب الجامعة إلى التسلح بالعلم والمعرفة كأداة أساسية لخوض معركة الوعي والبناء، مؤكدًا أن المستقبل يصنعه المتعلمون الواعون القادرون على استكمال مسيرة الأجداد.

و استهل الدكتور أحمد المنشاوي كلمته بالترحيب بضيوف الجامعة المشاركين في احتفال الجامعة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر العظيم الذي أعاد للوطن كرامته، وكتب صفحة خالدة في تاريخ مصر الحديث، وجسد ملحمة وطنية خالدة، صنعتها القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بإيمانهم وصبرهم ووحدتهم، لتبقى رمزًا للبطولة والفداء، ودليلًا خالدًا على أن إرادة المصريين لا تهزم، وأن هذا الشعب إذا أراد الحياة فلن يقف أمامه عائق.

وخلال الحفل، أشاد الإعلامي خالد سعد بدور محافظ أسيوط في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بالمحافظة، التي تعد "عاصمة الصعيد"، كما أثنى على مكانة جامعة أسيوط ودورها الرائد في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي.

وفي لفتة تقديرية، قام المحافظ بتسليم درع المحافظة لكل من اللواء طيار سمير عزيز غالي والإعلامي خالد سعد، فيما قدم رئيس جامعة أسيوط درع الجامعة لهما تقديرًا لعطائهما وجهودهما في إحياء ذكرى النصر وتعزيز روح الانتماء الوطني.

واختتم الاحتفال بحفل فني لفرقة جامعة أسيوط الموسيقية بقيادة المايسترو نصر الدين، التي قدمت باقة من الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الحضور وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بانتصارات أكتوبر المجيدة.