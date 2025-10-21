ضبط طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل غير مرخص في أسيوط| صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط من ضبط طن من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل غير مرخص بمركز القوصية.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمصانع غير المرخصة، وبإشراف المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

قاد الحملة أحمد عبد الفضيل مدير إدارة تموين القوصية، ومحمد جميل مفتش التموين بالقوصية، بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد عبد الكريم.

ضبط طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

أسفرت عن ضبط طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و280 لترًا من الكبريت السائل المستخدم في الألبان، و3 شكاير صودا كاوية، وعبوتين من المنفحة البودرة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة.