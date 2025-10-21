قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
تفاصيل جديدة.. منصة صيد تثير قلق الأجهزة الأمنية قبل وصول ترامب
محافظات

ضبط طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل غير مرخص في أسيوط| صور

ضبط طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل غير مرخص بأسيوط
ضبط طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل غير مرخص بأسيوط
إيهاب عمر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط من ضبط طن من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل غير مرخص بمركز القوصية.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمصانع غير المرخصة، وبإشراف المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

قاد الحملة أحمد عبد الفضيل مدير إدارة تموين القوصية، ومحمد جميل مفتش التموين بالقوصية، بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد عبد الكريم.

ضبط طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

أسفرت عن ضبط طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و280 لترًا من الكبريت السائل المستخدم في الألبان، و3 شكاير صودا كاوية، وعبوتين من المنفحة البودرة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط طن من الألبان الألبان غير صالحة القوصية معمل غير مرخص مركز القوصية مباحث التموين بأسيوط مديرية التموين بأسيوط حملة تموينية بأسيوط

