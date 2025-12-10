البيطريين: نرفض التشهير أو الإساءة للأعضاء

استقبلت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأعضاء الذين تم التعرض لهم بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت الشؤون القانونية بالنقابة بالاستماع إلى تفاصيل الواقعة كاملة.

جاء ذلك في إطار دور النقابة العامة في حماية أعضائها والحفاظ على كرامة الطبيب البيطري واحترام مكانته المهنية.

حضر اللقاء النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن، وأمين صندوق النقابة العامة الدكتور محمود حمدي.

وأكدت النقابة العامة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التشهير أو الإساءة أو تداول المحتوى المسيء عبر صفحات السوشيال ميديا، لما يمثله ذلك من اعتداء صريح على كرامة الطبيب البيطري ومكانته، ولما له من أثر سلبي على المجتمع المهني ككل.

كما شددت النقابة على أن الطريق القانوني الصحيح لتقديم أي شكوى أو تظلم هو التوجه إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وليس اللجوء إلى نشر الاتهامات أو الإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أبنائها وزملائنا الأطباء البيطريين.

وأعلنت النقابة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتواصل المستمر مع الأطباء حتى إنهاء تلك الأزمة بما يليق بمكانة الطبيب البيطري.

وجددت النقابة العامة دعمها الكامل لكل طبيب بيطري يتعرض لأي تعدٍ أو إساءة، مؤكدة أنها ستقف دائماً خلف أعضائها وتعمل على صون حقوقهم والدفاع عنهم وفق الأطر القانونية والمهنية.