إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم الاتفاق السعودي السابق يعلن اعتناقه الإسلام

روبن كوايسون لاعب الاتفاق السعودي السابق
روبن كوايسون لاعب الاتفاق السعودي السابق

أعلن النجم السويدي روبن كوايسون، مهاجم نادي الاتفاق السعودي السابق، اعتناقه الإسلام بعد رحلة طويلة من التأمل والمعايشة خلال فترة احترافه في السعودية.


وفأجأ كوايسون متابعيه، بإعلان إسلامه عبر منشور مؤثر في حسابه على تطبيق "سناب شات"، حيث وثّق لحظة دخوله الدين الإسلامي وأدائه مناسك العمرة مؤخرًا.


ووصف نجم الاتفاق السابق قراره بأنه «الهدف الأسمى» في حياته، بعد رحلة وجدانية عاشها في مدينة الدمام، تركت في قلبه أثرًا عميقًا قبل أن تغادر قدماه الملاعب السعودية.

هل ينتقل صلاح إلى الدوري السعودي؟

في سياق آخر، كشف تقرير صحفي، عن موقف ليفربول من بيع النجم المصري محمد صلاح، في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن أندية الدوري السعودي جددت اهتمامها بالتعاقد مع محمد صلاح.

وأضافت - نقلًا عن تقارير إنجليزية - أن إدارة ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت أكدت تمسكها الكامل بخدمات صلاح، مشددة على أنه لا توجد أي نية للتفريط فيه سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو في الصيف المقبل، رغم التراجع النسبي في أرقامه هذا الموسم.
 

