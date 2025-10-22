نجم الاتفاق السعودي السابق يعلن اعتناقه الإسلام

أعلن النجم السويدي روبن كوايسون، مهاجم نادي الاتفاق السعودي السابق، اعتناقه الإسلام بعد رحلة طويلة من التأمل والمعايشة خلال فترة احترافه في السعودية.



وفأجأ كوايسون متابعيه، بإعلان إسلامه عبر منشور مؤثر في حسابه على تطبيق "سناب شات"، حيث وثّق لحظة دخوله الدين الإسلامي وأدائه مناسك العمرة مؤخرًا.



ووصف نجم الاتفاق السابق قراره بأنه «الهدف الأسمى» في حياته، بعد رحلة وجدانية عاشها في مدينة الدمام، تركت في قلبه أثرًا عميقًا قبل أن تغادر قدماه الملاعب السعودية.

هل ينتقل صلاح إلى الدوري السعودي؟

في سياق آخر، كشف تقرير صحفي، عن موقف ليفربول من بيع النجم المصري محمد صلاح، في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن أندية الدوري السعودي جددت اهتمامها بالتعاقد مع محمد صلاح.

وأضافت - نقلًا عن تقارير إنجليزية - أن إدارة ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت أكدت تمسكها الكامل بخدمات صلاح، مشددة على أنه لا توجد أي نية للتفريط فيه سواء في الميركاتو الشتوي القادم أو في الصيف المقبل، رغم التراجع النسبي في أرقامه هذا الموسم.

