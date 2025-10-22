أسعار الحج لهذا العام والتسجيل بداية من اليوم.. فيديو

يتابع عدد كبير من المصريين الأخبار الخاصة بالحج هذا العام، وذلك بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، والجميع يبحث عن الأسعار، والمواعيد الرسمية للإعلان عن الأسعار.

وأكد الدكتور وائل زعير، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة، أن إعلان الاشتراطات الخاصة بموسم الحج قبل موعده بـ 9 أشهر يأتي في إطار سياسة المملكة العربية السعودية بتنظيم الموسم مبكرًا، مشيرًا إلى أن هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تعلن فيه المملكة الإجراءات مبكرًا لضمان تنظيم أفضل للحج.

وقال زعير، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الهدف من ذلك هو تحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية، خاصة مع الأعداد الضخمة للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.

تفادي المشكلات

وأكد أن المملكة تتخذ هذه الخطوات لتفادي المشكلات التي حدثت في مواسم سابقة، وكان من أبرزها دخول بعض الأفراد بتأشيرات غير مخصصة للحج، ما تسبب في ازدحام ومخاطر صحية وأمنية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية أغلقت جميع أنواع التأشيرات الأخرى الخاصة بالزيارة أو السياحة خلال موسم الحج، لتقتصر فقط على تأشيرات الحج الرسمية الصادرة بالتنسيق الكامل مع الدولة المصرية، موضحًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية دخول الحجاج وضمان سلامتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية لهم.

وأوضح أن الإعلان المبكر عن الضوابط يساعد شركات السياحة المصرية على وضع خططها مبكرًا، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، بدءًا من استخراج التأشيرات وحتى السكن والنقل داخل الأراضي المقدسة.

التقديم لحج الجمعيات الأهلية

في السياق نفسه، أعلن الدكتور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية للعام الجاري بدأ 22 أكتوبر، ويستمر حتى 6 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن عدد التأشيرات المخصصة للحج هذا العام يبلغ 12 ألف تأشيرة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف عبد الموجود أن التقديم متاح لجميع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الجمعيات الأهلية، سواء كانوا أعضاء حاليين أو تقدموا للاشتراك حديثًا، مؤكدًا أنه لا يشترط مدة زمنية محددة لعضوية الجمعية للتقدم.

وأوضح أن التقديم يتم من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، والتي تشرف عليها وزارة الداخلية، حيث يتم إدخال جميع البيانات واستيفاء الاستمارة الإلكترونية، كما يمكن التقديم يدويًا عبر مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

ولفت إلى أن توزيع التأشيرات سيتم بعد إغلاق باب التقديم، وفقًا لنسبة الطلبات في كل محافظة، بحيث تحصل المحافظات التي تشهد إقبالًا أكبر على فرص أعلى في القرعة.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أكد عبد الموجود أنه سيتم إعلان الأسعار الرسمية لبرامج الحج في بداية نوفمبر، بعد اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، مشددًا على أنها لن تزيد عن أسعار العام الماضي.

وأوضح أن هناك تحسينات كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام، تشمل: إقامة في فنادق مصنفة ومعتمدة، تقديم وجبات بجودة عالية لجميع المستويات (اقتصادي – 4 نجوم – 5 نجوم)، تطوير خدمات الإعاشة والإقامة في المشاعر المقدسة، التعاقد على وسائل نقل حديثة (موديلات 2025) لضمان راحة الحجاج.