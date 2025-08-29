قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حصول وحدتي السلطاني وقاي ببني سويف على اعتماد جودة التأمين الصحي الشامل

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،القطاع الصحي بالمحافظة ،بحصول كل من وحدة طب أسرة " السلطاني " مركز ببا ، ووحدة طب الأسرة بقرية قاي باهناسيا ، على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن (30) منشأة صحية تم اعتمادها على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ، الذي أوضح أن حصول الوحدتين على شهادة اعتماد الجودة يُعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية، بالتعاون بين فرق العمل بالوحدة ومديرية الصحة، منوها عن  الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الواضح من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمتابعة الميدانية المباشرة والدعم المتواصل من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حيث أسهم هذا التعاون المثمرفي تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وأضاف وكيل الوزارة أن وحدتي "السلطاني وقاي" هما  ثالث ورابع وحدة يتم اعتمادها بعد "وحدتي طب الأسرة بقرى الشريف ونزلة حنا بببا والفشن"  مما يعكس التزام القطاع الصحي في بني سويف بتنفيذ المعايير الوطنية المعترف بها دوليًا، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في وحدات طب الأسرة، التي تُعد العمود الفقري للرعاية الأولية.

كما شدد على أن اعتماد الجودة هو أداة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الكوادر وتحقيق الأمان للمرضى، مؤكدة استمرار العمل لاستكمال اعتماد باقي الوحدات ضمن خطة المديرية لدعم جودة الخدمات الصحية في مختلف أنحاء المحافظة

من جانبه،ثمن محافظ بني سويف الجهود المتميزة التي بذلتها الفرق الطبية والإدارية بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم منظومة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن اعتماد تلك الوحدات يمثل نموذجًا يُحتذى به، ووجّه بمواصلة العمل لتكرار هذا النموذج في وحدات أخرى، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد الوطنية، مؤكدًا أن الجودة أصبحت ضرورة ملحة، وليست مجرد خيار

كما شدد على أن اعتماد الجودة يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الجهود، مؤكدًا أهمية ضمان استدامة الأداء وفقًا للمعايير المعتمدة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر داخل الوحدات الصحية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، كانت قد أعلنت عن حصول وحدتي طب الأسرة بقرية السلطاني وقاي في ببا واهناسيا"على الترتيب" على شهادة اعتماد الجودة، بعد نجاحها في استيفاء المعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة "الاسكوا"، ضمن (30) منشأة صحية على مستوى الجمهورية

