افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون ببني سويف بتكلفة 4 ملايين جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة اهناسيا لافتتاح مسجد النور بقرية البهسمون، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 268 مترا "إحلال وتجديد" وبتكلفة 4 ملايين جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور: أحمد عبد الصمد نائب رئيس الوحدة المحلية، وعدد من مسئولي مديرية الأوقاف، والوحدة المحلية، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.